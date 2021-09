Keiharde conclusies Rekenkamer over werk aan Kanaal Almelo - De Haandrik: focus op tijd en geld, nauwelijks op de omgeving

Onderhoud aan bruggen gaat miljarden kosten, maar deze ‘wereldpri­meur’ in Hardenberg drukt de kosten (en is duurzaam)

14:45 In Nederland liggen zo’n 85.000 grote of kleine bruggen die op den duur allemaal vervangen moeten worden. Rijkswaterstaat riep eerder al voor die operatie maar zo een miljard euro per jaar nodig te hebben. In Loozen is nu echter een oversteek met composieten brugdek bovenop de bestaande betonconstructie gemaakt. Goedkoper. Duurzamer. ,,De toekomst.”