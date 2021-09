Kennismaken met paragolf op de golfbaan in Ommen

Op de golfbaan in Ommen is in de afgelopen maanden begonnen met revalidatiegolf. Samen met revalidatiecentra in de omgeving en de ondersteuning van Stichting Revalidatiegolf is gekeken naar wat er voor recreatieve sporters met een beperking als gevolg van bijvoorbeeld een spierziekte, amputatie, hersenletsel of dwarslaesie mogelijk is.