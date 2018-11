Kerstwandeltocht Vilsteren: van een ‘ideetje’ tot jubileumeditie

,,Ik was destijds directeur van de basisschool, elk jaar hadden we een musical of een kerstmarkt rondom de feestdagen. Toen ben ik samen met mijn vrouw op het idee gekomen van een levende kerstwandeling’’, vertelt grondlegger Henk Antonissen. ,,Iedereen was laaiend enthousiast, de allereerste editie was een groot succes. De ouders zijn aan het naaien geslagen en we liepen in de bossen achter de school. Het kindje in de kribbe was toen een pop, de ouders speelden de herders en de koningen. We waren een halve dag bezig om een stal op de bouwen, heel provisorisch allemaal. Nu is dat wel anders.’’

Na de eerste wandeltocht, werd er direct een groep gevormd van vrijwilligers die de tocht wilden voortzetten. ,,Ze vonden het zonde als de tocht alleen voor de kinderen op de basisschool was. Daarom werd het grootser aangepakt, zij hebben het geperfectioneerd.’’ En zo geschiedde. De tocht is inmiddels in handen van de Activiteiten Commissie Vilsteren, die bestaat nu uit vijf personen, waaronder ook Rinie Hennink. ,,We hebben bijna honderd vrijwilligers’’, zegt Hennink. ,,Als je ook ziet wat er allemaal in het bos loopt dan... De engelen, Koningen, soldaten, herders, en alle verzorgers... het is zo groot. Wat ik ook zo opmerkelijk en bijzonder vind, is dat er veel jongeren zich aanmelden. Het speelt hier, Vilsteren is een hechte gemeenschap.''

