Kievit en grutto hebben het moeilijk in Overijssel

Vergoeding

Want het maaien blijft een groot risico vormen voor de stand van de weidevogels. In de gebieden waar agrariërs later in het seizoen voor het eerst maaien, komen de grutto's en tureluurs bijvoorbeeld veel meer voor dan in de gebieden waar de boeren direct in het voorjaar maaien. Tegenover het later maaien staan minder inkomsten. Om dat op te vangen komt de provincie Overijssel de agrariërs tegemoet met een vergoeding.