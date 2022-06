Kind gewond bij incident Ommen: forensisch onderzoek in woning, twee personen aangehouden

Veertig jaar Pinkster­toer­nooi tennisclub Ommen: tweede lustrum voor de tennisgek­ke familie Lasonder

Berry Wieland had 42 jaar geleden niet kunnen denken, dat het Pinkstertoernooi nog steeds springlevend is. In 1980 organiseerde hij voor het eerst dit toernooi van de Tennis Club Ommen. Door corona moest de organisatie twee jaar wachten op de veertigste editie. Niet alleen voor de organisatie is het een mijlpaal, ook voor de familie Lasonder is het iets bijzonder. Deze familie doet voor de tiende keer mee aan dit toernooi.

30 mei