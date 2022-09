Klant betaalt twee drankjes te veel: Gieters restaurant zoekt contact om het bedrag terug te storten

Formule 1-festijn in Hardenberg zondag verplaatst én gratis: ‘Was de gok niet waard’

In eerste instantie zou het Misker Race Event Hardenberg zondag - met entreeprijs - in de evenementenhal plaatsvinden. Door tegenvallende kaartverkoop moet de organisatie hier van af zien. Net als zaterdag is het racefeest met allerlei activiteiten op de Markt te bezoeken. ,,We konden gelukkig snel schakelen.”

31 augustus