Kledingbank Nieuwleusen helpt Oekraïense vluchtelingen die niets meer hebben: ‘Hier, nog wat knuffels voor de kinderen’

Zo sta je in het centrum van een gebombardeerd Charkov, zo probeer je in de Kledingbank in Nieuwleusen tweedehands t-shirts, broeken en jassen uit. Het overkomt de zussen Alona (46) en Svetlana (41) die net voor afgelopen weekeinde halsoverkop Oekraïne ontvluchtten, met niet meer dan een kleine tas als bagage. ,,We hebben in de gauwigheid nog wat mee kunnen nemen. Maar het is niet veel.”