Komen Hardenberg en Eesveen ook weer in beeld als we meer gas uit Nederland willen? ‘Ze moeten naar de lange termijn kijken’

Verslaafde uit Hardenberg stak caravan in Doornspijk in de fik: ‘Wat moet je nu met de man?’

12:20 De advocaat van de 42-jarige man uit Hardenberg, die de cel in moet voor brandstichting in Doornspijk en vernieling in Almelo, maakte aan het begin van zijn pleidooi direct duidelijk hoe lastig hij de zaak vindt. Niet vanwege de feiten, want met een bekennende verdachte is daar geen discussie over. ,,Maar wat moet je nu met de man?”