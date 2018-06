Koopzondagen in Lemelerveld na de zomer verruimd

De winkeliers in Lemelerveld moeten de zomer nog even afwachten, maar dan krijgen ze naar alle waarschijnlijkheid de uitbreiding van koopzondagen waar ze al jaren voor pleiten.

De politiek in de gemeente Dalfsen ziet een verschuiving in de maatschappij en wil voorkomen dat inwoners wel op zondag gaan winkelen in omliggende gemeenten als Raalte, Ommen en Zwolle, maar zodoende de middenstand in het eigen dorp passeren.

Versoepeling

Gemeentebelangen, met 9 zetels de grootste in Dalfsen, wil al langer de koopzondagenregelingen versoepelen. Nu krijgt het echter ook coalitiegenoot CDA mee, samen goed voor 14 van de 21 zetels. Vanuit haar christelijke achtergrond was die partij nooit zo'n voorstander van het zondagse winkelen, maar ook fractievoorzitter Betsy Ramerman merkt een maatschappelijke verandering. ,,Wie zijn wij om te bepalen wanneer iemand een rustdag moet nemen", stelt ze retorisch. ,,Inwoners hebben behoefte aan winkelen en gaan dan wel naar Heino en Raalte. Dat zien wij ook wel, dus is het niet vreemd om zelf ook de koopzondag te verruimen. Vooral de winkeliers in Lemelerveld zitten hier op te wachten."

Supermarkt

Op het moment kent de gemeente Dalfsen acht koopzondagen per jaar. Voor woonwinkel Wagenmans in Lemelerveld is dat op zich voldoende, maar de plaatselijke supermarkt van Johan Neppelenbroek knokt al jaren voor een verruiming in met name de zomermaanden. Meer vrijheid om zelf zondagen te kiezen, luidt zijn betoog. En extra koopdagen, uiteraard. Na de zomer moet het dan gebeuren. ,,Afgelopen Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag zijn wij open geweest, en daar hebben veel klanten volop gebruik van gemaakt", geeft Neppelenbroek aan. ,,Het is niet meer van deze tijd om in onze omgeving op dat soort dagen je winkel gesloten te houden."

Ondernemersverenigingen