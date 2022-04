Kopers overvallen door plan voor woonwijk in hun achtertuin in Lemelerveld: ‘Ons is altijd iets anders verteld’

KNA Lemele viert verlaat jubileum: 'Niemand gestopt in coronatijd’

Muziekvereniging Kunst Na Arbeid Lemele viert morgen het 75-jarig bestaan met een gratis toegankelijk voorjaarsconcert in zaal Dijk. Eigenlijk had dat vorig jaar al moeten gebeuren, maar toen gooide corona roet in het eten. Ondanks de ‘muzikale lockdown’ bleven de leden trouw. ,,Niemand is gestopt, dat is heel bijzonder. De saamhorigheid is groot, we delen lief en leed en vormen één grote familie’’, zegt voorzitter Hanneke Scholten.

7 april