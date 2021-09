Kotermeerstal nog in beeld voor verhuizing sportpark Dedemsvaart: ‘Integraal afwegen’

,,In de raadsvergadering in mei vertelde wethouder Breukelman nog dat een sportpark bij de Kotermeerstal technisch past, maar dat de verhuizing veel geld kost en het draagvlak 0,0 is’’, blikt Patrick Eisberg terug. Hij is een van de omwonenden die strijden tegen de verplaatsing van sportpark De Boekweit naar de Kotermeerstal, pal voor hun neus. ,,Na die raadsvergadering concludeerden we dat dit plan was afgeblazen, maar de afgelopen tijd hoorden we dat de gemeente toch weer in gesprek was met de betrokken sportclubs om te kijken of besparingen mogelijk waren. Dat vonden we wel vreemd, niet transparant. Het lijkt wat op achterkamertjespolitiek.’’