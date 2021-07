Kroegbaas Gerwin (25) doet café in Gramsbergen na coronawaarschuwing weer dicht: ‘Ik ga geen politieagent spelen’

Zedenzaak Rheeze raakt locoburge­mees­ter van Hardenberg: ‘Onverlaat zo snel mogelijk oppakken’

15 juli Op camping de Zandstuve in Rheeze is voor de twee keer in een paar maanden tijd een kind het slachtoffer geworden van een zedenmisdrijf. De politie is een groot onderzoek gestart en zoekt een man van tussen de 20 en 40 jaar oud. Locoburgemeester Alwin te Rietstap hoopt op een snelle aanhouding en bekommert zich over de slachtoffers. ,,Dit moet je als mens raken.”