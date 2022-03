Kulturhus in Nieuwleusen start project ‘Oma’s soep’

UPDATE Waterstand Overijssel­se Vecht weer op normaal niveau: gemaal Zwartsluis hoeft niet meer bij te springen

De waterstand in de Overijsselse Vecht is weer op normaal niveau. Dat blijkt uit metingen die vanmorgen zijn gedaan door Waterschap Drents Overijsselse Delta. De hoge waterstand in de Vecht zorgde afgelopen dagen voor aangescherpte aandacht van de experts van het waterschap. Dat deed het waterschap door de dijk twee maal daags te inspecteren. Deze inspectie is niet meer nodig.

27 februari