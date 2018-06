Kulturhus Lemelerveld trekt aan bel wegens vertrek peuterspeelzaal

Het bestuur van stichting Kulturhus De Mozaïek in Lemelerveld trekt aan de bel wegens het vertrek van de peuterspeelzaal in het gebouw. Hierdoor heeft de stichting moeite om de begroting rond te krijgen.

Kinderopvangorganisatie Partou heeft besloten de huur per 1 januari 2019 op te zeggen voor de ruimte van de peuterspeelzaal in het Kulturhus in Lemelerveld. De opzegging zorgt voor een gat in de begroting van Kulturhus. ,,Daarvoor moet wel een oplossing komen", stelt voorzitter Gerrit Hoogenboom. Hoe groot het gat precies is, kan hij niet zeggen. ,,Maar wel meer dan 12.500 euro in ieder geval. We gaan wel op zoek naar een nieuwe huurder, maar daarover is nog niks concreets bekend."

Partou geeft volgens Hoogenboom als reden voor de opzegging is dat het mede door het opstarten van een tweede peuterspeelzaal in het dorp en het stopzetten van de huisvestingssubsidie van 12.500 euro vanuit de gemeente Dalfsen niet meer rendabel is op deze locatie. De overige kinderopvang van Partou blijft wel gevestigd in Kulturhus de Mozaïek.

Basisschool

Partou zegt zelf dat een betere aansluiting met de basisschool de reden is voor de verhuizing naar het gebouw van basisschool Heidepark, die in oktober zal plaatsvinden. ,,De voornaamste reden hierachter is dat we hiermee de verbinding met de basisschool vergroten, zodat de stap voor de peuters straks minder groot wordt", stelt woordvoerder Evelien van Holten.

Volgens Hoogenboom is de versnippering van peuteropvang in het dorp niet wenselijk, daarom vraagt hij in een brief aan het college van B & W naar duidelijk beleid. ,,Ik denk dat het niet wenselijk is dat op meerdere locaties peuterspeelzalen worden aangeboden. Doordat de gemeente geen duidelijk beleid heeft, is deze peuterspeelzaal bij ons niet meer rendabel. We willen graag dat hier duidelijke regels over worden gemaakt."