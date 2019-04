Kunstwerk vervangt ‘kliederboel’ in op te knappen tunnel bij Stegeren

Frits Welink is voorzitter van Plaatselijk Belang Stegeren Junne en erg tevreden over de aanpak van de tunnel onder de voormalige provinciale N34. Net als de andere inwoners van beide buurtschappen, legt hij uit. ,,Dolenthousiast. Ik heb gelijk contact gezocht met de schilder en ook de kunstenaars. Twee docenten van het Vechtdal College. Het wordt straks erg mooi.” Het plan op de tunnel van binnen aan te pakken is ontstaan uit ergernis, geeft Welink aan. ,,Door de vele graffiti gaf de tunnel een verloederde aanblik. En dat past niet bij deze prachtige buurt met zoveel mooie dingen. We hebben het initiatief ingebracht op onze ledenvergadering en iedereen was voor.”

Het is echt een project dat gezamenlijk door de inwoners van de buurtschappen is opgepakt, benadrukt de voorzitter. Schoolkinderen gingen op pad om een enquête bij inwoners af te nemen en de wensen van de bevolking in kaart te brengen. Zo wordt in het ontwerp en de uitwerking straks verwezen naar de verhalen die de historie van Junne en Stegeren kleuren. ,,De hessenwegen die hier vroeger liepen komen erop te staan, de geschiedenis van Hoogengraven wordt weergeven en er is aandacht voor de vele droppings die hier in 1944 hebben plaatsgevonden.” En uiteraard, de legende van de hongerige wolf die het in de achttiende eeuw op jonkvrouw Ida van Eerde had gemunt, maar door Rudolf van Collendoorn werd verjaagd, wordt afgebeeld. ,,Het ontwerp is nog even geheim, maar alles komt erin terug.”