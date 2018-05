Landgoed Junne in Ommen wisselt voor ruim 25 miljoen euro van eigenaar

'Voice Kid' Karlijn met &Friends in Bostheater Gramsber­gen

24 mei Karlijn Luisman, die afgelopen seizoen schitterde in The Voice Kids, treedt zaterdag op in het Bostheater in haar woonplaats Gramsbergen. Ze is gastzangeres bij de muziekvoorstelling &Friends van singer-songwriter Jan Henk Post uit Anerveen.