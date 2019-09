Langste tompouce in Nederland is 205 meter en 57,5 centimeter lang en komt uit Ommen

Hoe de peuk langzaam (maar zeker) uitdooft op het sportcom­plex

10:01 Roken en voetbal, gaat dat samen? Veel verenigingen gaan over op een geheel rookvrij sportpark, zoals ZAC in Zwolle. Bij SV Dedemsvaart is er nog geen algeheel verbod, terwijl de trainer van SC Lutten afspraken maakt over het opsteken van een sigaret.