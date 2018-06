Leerlingen Nieuwe Veste bedenken watersaver

Vol trots laten Charell de Boer uit Schuinesloot, Liv Klaver en Roos Hof uit Slagharen en Simone Alfring uit Gramsbergen het prototype van hun watersaver zien. Al maanden zijn ze in het kader van de landelijke wedstrijd 'Vakkanjers' bezig met het ontwerpen van hun watersaver, die ervoor moet zorgen dat mensen minder lang douchen.

Het idee ontstond tijdens de lessen van het vak Natuur & Techniek. ,,We moesten iets ontwerpen dat waterbesparend was, dat was de opdracht. Wij wilden iets met douchen doen en daardoor zijn we hier op uit gekomen", legt Liv uit. ,,Gemiddeld douchen mensen in Nederland namelijk negen minuten", stelt Roos.

Douchetijd

De watersaver is een apparaat dat de douchetijd in de gaten houdt en zorgt dat de douche stopt als er vijf minuten voorbij zijn. Dat signaal wordt door middel van bluetooth doorgegeven. Ook is er op een scherm te zien hoeveel tijd er nog is. Nu is het nog een prototype, maar misschien wordt het ooit wel uitgewerkt tot een echt product. ,,We hebben verschillende bedrijven gebeld en ze zeiden dat het wel uitvoerbaar was, maar alleen bij nieuwbouw. Bij bestaande bouw werd het toch lastig, omdat er dan bedrading voor het scherm achter de tegels aangebracht moet worden."

Bij de presentaties op school werden Charell, Liv, Roos en Simone door de jury verkozen tot beste groepje. ,,Dat was omdat de jury vond dat wij ons erg goed in het onderwerp verdiept hebben en alles goed presenteerden", verklaart Charell. Hierdoor mogen zij de school morgen vertegenwoordigen bij de presentaties de Werkspoorkathedraal in Utrecht.

Daar staat de 14-jarigen een zaal van zo'n driehonderd toeschouwers te wachten. Hoewel ze op het laatste moment nog aan het prototype wordt gewerkt, is de presentatie al wel tot in de puntjes voorbereid. ,,We hebben er veel tijd aan besteed en vaak geoefend, dus echt zenuwachtig zijn we niet", stelt Simone. ,,Maar we zijn wel blij dat onze klasgenoten er later op de middag pas zijn, want anders zouden zij gaan lachen en dan zouden wij ook niet meer serieus kunnen presenteren."

Publieksprijs

In Utrecht maken de tweedejaars mavo/havo leerlingen kans op twee prijzen: een publieksprijs en een juryprijs. Voor de publieksprijs kan gestemd worden en hierbij heeft de groep al een ruime voorsprong opgebouwd. Ook heeft het viertal goede hoop op de juryprijs. ,,Op de site staan alle deelnemers en daar hebben we ons idee wel even mee vergeleken. Ons plan is goed uitgewerkt, dus we denken dat we wel kans maken", zegt Charell.

En letten de leerlingen nu zelf ook op hun douchetijd? Liv: ,,Meestal douche ik wel erg snel en lukt het binnen vijf minuten. Ik let er wel steeds meer op sinds ik met dit project bezig ben."