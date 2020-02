Lekkende brandstoftank in Dedemsvaart

Supermarkt in Lemele maakt plaats voor huurwonin­gen: jongeren kunnen in dorp blijven wonen

18 februari De voormalige supermarkt van Wim Klein Horsman in Lemele staat aan de vooravond om verbouwd te worden tot wooncomplex. In het gebouw aan de Lemelerweg moeten zeven huurappartementen worden ingericht. Vorig jaar baalde Lemele nog dat de supermarkt sloot, nu is het blij dat jonge inwoners in het dorp kunnen blijven wonen.