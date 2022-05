Lemelervelders maken en vullen ‘deelkasten’ voor dorpsgenoten met een smalle beurs

Mensen die het kunnen missen, mogen er allerlei producten in plaatsen, waarna inwoners die het minder breed hebben deze eruit kunnen halen en gebruiken. Ook ruilen is mogelijk. Dat is de achterliggende gedachte van de tien deelkasten die afgelopen week op diverse plaatsen in Lemelerveld zijn geplaatst.

Vanmiddag werd één van die kasten, in een zijstraat naast woonzorgcentrum Brugstede, officieel geopend door wethouder Jan Uitslag, die daarvoor assistentie kreeg van Sanne (8), Noor (6) en Mette (3) van Driessen. Dat zijn drie kleinkinderen van de initiatiefneemster Anja van Driessen.

Steuntje in de rug

De Lemelerveldse liep al enkele jaren rond met dit idee. ,,Mijn man en ik zijn zelf ooit een keer failliet gegaan, dus ik weet wat het is om van een laag inkomen rond te moeten komen. Dan kun je elk steuntje in de rug gebruiken.” Ze kaartte haar wens aan bij het gemeentelijk Infopunt in haar dorp, waarna ze via Saam Welzijn terechtkwam bij de gemeente. Die ondersteunde het initiatief met een kleine bijdrage. ,,Maar”, aldus Uitslag, ,,het mooie hiervan is dat het van onderop komt. Het is grotendeels gerealiseerd door inwoners van Lemelerveld. We gebruiken de kracht van onze eigen inwoners, en daar kunnen zowel zij als wij trots op zijn.”

De deelkasten – eentje moet er nog geplaatst worden – staan op plekken waar inwoners er redelijk anoniem dingen uit kunnen halen. Ze zijn gemaakt en geschilderd door vrijwilligers. In diverse kleuren, want door sponsoring van bedrijven kwamen er verschillende tinten verf beschikbaar. Naast bijdragen van lokale bedrijven, die Van Driessen zelf benaderde, worden de deelkasten gevuld door inwoners. Die plaatsten er de afgelopen week al allerlei producten in, zoals frisdranken, blikjes worst, potjes jam, pakjes soep en producten voor persoonlijke verzorging. De plaatselijke PvdA-afdeling droeg meteen een grote hoeveelheid van die laatste categorie aan.

Kinderen

Bang dat er misbruik van gemaakt wordt is Van Driessen niet. ,,Als je van het negatieve uitgaat, gebeurt er niets”, zegt ze. ,,Ja, het is al gebeurd dat kinderen er wat uit haalden, maar daar hebben we de ouders op aangesproken en de kans lijkt me groot dat het niet weer gebeurt.”

Deelkasten en vergelijkbare initiatieven zijn niet uniek, al wordt het op lokaal niveau op verschillende manieren ingekleed. Zo kent het dorp Dalfsen de deelpakketten en zijn ook inwoners van Nieuwleusen inmiddels geïnspireerd door dit idee. De gemeente Dalfsen kent daarnaast een kindregeling voor mensen met een inkomen tot maximaal 120 procent van de bijstandsnorm. Daarmee kunnen minder draagkrachtige gezinnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage van maximaal vierhonderd euro per kind per jaar, voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging, een fiets, een computer of een verjaardagsfeest.