Lezing over geniale samenspel van cineast Alfred Hitchcock en componisten in Ommen

Tuin van Hoop in Ommen biedt als monument houvast in coronatij­den: ‘Zelden zo samen als nu’

Het begon met een paar stenen, maar de berg van hoop werd in Ommen groter en groter. Nu zijn de kiezels, kasseien en keien voor de kerk aan de Bouwstraat in een monument vervat. Om stil te staan in tijden van corona en terug te blikken als de pandemie is overgewaaid. ‘We are one.’

28 oktober