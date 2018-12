Lichaam vermiste Bertha uit Ommen gevonden

Hoonhorst heeft geld nodig voor vuurwerk­show

14:43 Een grote vuurwerkshow in het dorp op oudejaarsavond. Ook dit jaar staat dat in de planning voor Hoonhorst, er moet alleen nog genoeg geld opgehaald worden. Eline Elshof, voorzitter van Plaatselijk Belang, twijfelt er niet over of het goedkomt.