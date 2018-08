Licht- en geluidsset gestolen uit feesttent Lutten

Criminelen hadden niet veel ervoor een groot gat in een zeil gesneden en onder meer een geluidsset, mixer, lichtinstallatie, computer en luidsprekers meegenomen. ,,We hebben aangifte gedaan", zegt Grendelman, die de schade op 6.000 euro schat. ,,We zijn verzekerd, maar vaak krijg je dan een dagwaarde terug. En daar blijft het dan bij."

Piratenfeest

GD Verhuur regelt wel vaker licht en geluid bij feesten en partijen. Nu ook bij een piratenfeest van een geheime zender in Lutten, dat afgelopen weekeinde zonder morren verliep. Alleen maandagochtend dan, toen Grendelman ontdekte dat er iets niet in de haak was. ,,Om 8.00 uur was het allemaal al weg. De organisatie had gehoopt dat ik het al opgehaald had. Maar dat was niet het geval. De daders moeten er van hebben geweten."