Loonbedrijf schiet te hulp bij bosbrand in Dalfsen

Een wandelaar zag in de bossen een flinke rookontwikkeling waarna hij alarm sloeg. ,,Die wandelaar was mijn broer”, zegt Hans Pekkeriet, van het loonbedrijf aan de Rietmansweg. ,,Na de melding is de brandweer met een wagen uit Dalfsen gekomen, maar zelf heb ik ook een tank met water gevuld. Om te helpen, want zo’n brand in zo’n dichtbebost gebied kan zo overslaan.”

Water injecteren

Nadat de eerste bluswerkzaamheden het vuur smoorden, is de brandweer nu nog bezig met het nablussen. Pekkeriet heeft begrepen dat daarvoor een speciale ploeg uit Dedemsvaart is gekomen, die grond met water injecteert. ,,De brandweer kon alle hulp gebruiken. Geluk was dat er weinig wind stond, aangezien het bos gortdroog is.” Het loonbedrijf staat aan de rand van het landgoed. ,,Je weet dan maar nooit.”

Extra alert

De brandweer is de komende dagen extra waakzaam vanwege de aanhoudende droogte. De kans op natuurbranden in Nederland is daardoor sterk toegenomen. Zo wordt in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vanaf morgen gesurveilleerd vanuit de lucht om direct te kunnen optreden als er brand ontstaat.

De brandweer geeft onderstaande tips om de kans op een natuurbrand te beperken.