Lutten moet na dertig jaar Erik Meijer verder zonder dorpsdokter

Huisartspraktijk Lutten sluit per 1 januari 2021 haar deuren. Het gevolg van een vergeefse zoektocht naar een opvolger. De praktijk in Lutten gaat over naar Slagharen. Voor huisarts Erik Meijer (64) komt daarmee een einde aan bijna dertig jaar eerstelijns zorg verlenen in Lutten zelf. Hij en zijn team verhuizen mee.

Meijer noemt het een ‘emotionele stap’. Niet alleen voor hemzelf, maar ook gezien het feit dat je ‘een dorp van zijn dokter ontdoet’. ,,Het betekent weer een voorziening minder. We hebben hier een school, een supermarkt, paar kerken, verder niet zoveel. Daar voel je je in het begin een beetje schuldig over, dat is niet wat je wilt’’, vertelt Meijer die geen opvolger voor zijn praktijk kon vinden.

Die zoektocht duurt al jaren, maar tot op heden was het tevergeefs en dan heeft het wachten op een gegeven moment lang genoeg geduurd. Meijer schetst de veranderde tijden. ,,Toen ik dertig jaar geleden in Lutten als huisarts aan de slag ging was je één van de veertig die een praktijk mocht voeren, je had een lot uit de loterij. Tegenwoordig kunnen huisartsen kiezen uit een handvol praktijken. De vraag is groot. Er zijn wel mensen wezen kijken, maar ze schuiven tegenwoordig liever aan bij een lopend bedrijf. Het is steeds moeilijker om mensen te vinden die eigenaar van een praktijk willen zijn, die een praktijk willen leiden.’’

De roeping die het vak voorheen was, is niet meer. ,,Je zette er alles voor opzij, het was de tijd dat de man werkte en vrouw veelal thuis was. Nu hebben man en vrouw een baan, er zijn kinderen, terwijl de praktijk van nu echt een bedrijf is, met personeel. Daar zit niet iedereen op te wachten.’’

Lijsterbesstraat

Bovendien werd Meijer in 2015 ernstig ziek en sindsdien nooit helemaal de oude. Tijd om het iets rustiger aan te doen, passend bij zijn levensfase. En dus sluiten de deuren aan de Lijsterbesstraat en dienen Luttenaren voor doktersbezoek naar het dichtbij gelegen Slagharen te gaan. ,,Mensen die hier wonen doen daar ook al hun boodschappen, het is twee kilometer verderop. Om te voorkomen dat hiermee de eerstelijnszorg in Lutten vervalt, is in goed overleg besloten om lokale krachten te bundelen.”

De huisartspraktijk Lutten gaat per 1 januari 2021 over naar de huisartsenpraktijk Slagharen. Het hele team van Lutten verhuist mee. De praktijk in Slagharen is onderdeel van het Gezondheidsspectrum Slagharen en heeft meer voorzieningen dan Lutten. Meijer: ,,Met deze samenvoeging creëren we een toekomstbestendige huisartsenpraktijk voor de regio met daarin alle moderne faciliteiten.’’

Verdrietig

Alle patiënten van de praktijk in Lutten worden per 1 januari 2021 automatisch overgeschreven naar de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Slagharen. De zorg zal niet anders zijn dan in Lutten, maar uitgevoerd worden binnen een nieuw, samengevoegd team. ,,Sommige bewoners vinden het verdrietig, anderen kunnen zich deze stap goed voorstellen. Ik blijf daar, net als ik nu doe, drie dagen werken. Als ik vijf dagen in de week werk, ben ik afgedraaid, op deze manier blijft het nog een beetje leuk’’, aldus Meijer.

Rolstoelvriendelijk

De huidige praktijk aan de Lijsterbestersstraat bestaat sinds 2004, sindsdien werkt hij dus niet meer aan huis. ,,We kochten toen het Groene Kruisgebouw en maakten daar een praktijk van. Inmiddels zit er een lift in, zes werkkamers, een apotheek. Ook is rolstoelvriendelijk. Dan hoop je dat het leuk genoeg is om daar te gaan werken. Dat moeten we nu afbreken. Dat stemt verdrietig en tegelijkertijd relativeer ik. Het gebeurt meer leeftijdgenoten in andere branches. Het komt straks te koop te staan, daar wordt de komende maanden vorm aan gegeven. Hopelijk komt er iets waar het dorp iets aan heeft. Lutten moet geen slaapdorp worden.”

Tekort aan huisartsen dreigt De Landelijke Huisartsen Vereniging luidt al langer de noodklok over het tekort aan huisartsen. De arbeidsmarktregio IJssel-Vecht is één van de regio’s waar op termijn een huisartsentekort dreigt, volgens de LHV. Als ludiek antwoord hierop, introduceerden vier huisartsen in januari 2019 de wervingsactie Expeditie Huisarts Vechtdal. Dat leverde niet de gedroomde respons op en het ‘gevaar’ is dan ook nog niet geweken, vertelde Auke Tinselboer, die praktijk houdt in Slagharen, in juni aan deze krant. Sterker, de vrees voor opheffing van een praktijk binnen het samenwerkingsverband Slagharen, Gramsbergen, Lutten en de Krim is nu bewaarheid geworden. Ook André Jansen (de Krim) is een zestiger. De zorgen zijn onveranderd en een accountant buigt zich over een eventuele schaalvergroting, liet Tinselboer toentertijd weten. Lichtpuntje: huisarts Eerhard Kooy uit Gramsbergen vond alsnog een opvolger in de persoon van de toen 34-jarige Dieuwke Stapel uit Waddinxveen, sinds juni het nieuwe gezicht van de huisartsenpraktijk in Gramsbergen.