Maakt petitie voor fontein einde aan vissterfte in Hardenbergse vijver?

Onder meer medewerkers van de gemeente Hardenberg, waterschap Vechtstromen, diverse vissers en verschillende buurtbewoners hebben afgelopen vrijdag en dit weekend meerdere dode dieren uit het water gevist in Baalder. Hoosbuien van afgelopen donderdag en in de nacht van vrijdag op zaterdag veroorzaakten zuurstoftekort in het water, waarna veel beestjes het loodje legden. Dit gebeurde onlangs ook al in sloten in Deventer.