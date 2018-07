Man (38) aangehouden na reeks branden op landgoed in Dalfsen

Een 38-jarige man uit de gemeente Dalfsen is aangehouden op verdenking van meerdere brandstichtingen in het natuurgebied van landgoed Rechteren. Hij heeft inmiddels bekend. Dat heeft burgemeester Han Noten zojuist bekend gemaakt.

De veiligheidsmaatregelen die hij de afgelopen weken heeft genomen - camera's, afsluiting van het natuurgebied, extra surveillance - zijn met onmiddellijke ingang teruggedraaid.

Het was de brandweer die de de laatste brand op zondag op een verdachte auto stuitte. De gegevens van het voertuig werden genoteerd, waarna de politie niet veel later voldoende aanleiding zag om de man aan te houden. Noten is opgelucht dat er een aanhouding heeft plaatsgevonden. ,,Mijn grootste angst was dat het hele bos zou afbranden, inclusief de huizen eromheen."

Toezicht

Ondanks de aanhouding van de verdachte loopt het onderzoek naar de branden nog door. In korte tijd moest de brandweer vijf keer uitrukken naar het landgoed, waar een deel van een heideveld verloren ging. In verband met de aanhoudende droogte blijft er wel, net als in andere natuurgebieden, verscherpt toezicht in het gebied gelden.

Camping

De aanhouding van een verdachte is ook goed nieuws voor camping Starnbosch. Die zit in het midden van het natuurgebied, en veel gebruikers willen gebruik maken de bossen. Dat kan nu weer, hoewel Noten aangeeft dat dat voor hem geen prioriteit was. ,,Mijn angst was dat we een brand te laat zouden signaleren. Dat is tientallen malen erger dan dat wandelaars een weekendje het bos niet in kunnen."