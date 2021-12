Man bedreigt personeel Lidl in Dedemsvaart en neemt geld mee: ‘Gaat nu naar omstandigheden goed met ons’

De overval gebeurde vrijdagavond iets na acht uur. Op het moment dat de politie bij de supermarkt arriveerde, was de overvaller al weg. Hij is vermoedelijk op een witte fiets richting het dorp Linde gegaan. Er kwamen veel politieagenten op de melding af. Agenten zochten met speurhonden en een helikopter naar hem, maar hij werd niet gevonden.

Nazorg

Een dag later is het weer druk bij de Lidl en lopen veel mensen de winkel in en uit voor hun boodschappen. Wat er precies is gebeurd, kan de bedrijfsleider niet zeggen. Hij verwijst daarvoor door naar de communicatieafdeling van Lidl, die niet telefonisch bereikbaar is.

,,Het enige wat ik kan zeggen is dat het met ons en onze medewerkers naar omstandigheden goed gaat. We hebben goede nazorg gekregen.”

Snackbar

Een medewerkster van de naastgelegen snackbar Arizona heeft niet veel van de overval meegekregen. ,,We waren nog even met collega's aan het nazitten toen mijn moeder me belde. Ze was bang dat de overval bij ons was geweest, maar dat was gelukkig niet zo.”

Quote Het komt nu wel erg dichtbij Snackbarmedewerkster

,,Wat er verder allemaal is gebeurd, weet ik niet. Ik heb hier geen politie gezien. Op een gegeven moment belde een collega en die zei dat we beter weg konden gaan, omdat er ook een hele burgernetactie was. Dat hebben we voor de zekerheid gedaan.” Het maakt haar bewust van wat er kan gebeuren als je in een winkel werkt. ,,Het komt nu wel erg dichtbij.”

Camerabeelden

Vermoedelijk gaat het om een man van 25 tot 30 jaar oud met een witte huidskleur, ongeveer 1,85 meter lang en een breed postuur. De bovenzijde van zijn neus is wat breder en hij had een stoppelbaard. Hij bedekte een deel van zijn gezicht met een mondkapje tot onder de neus.

Hij droeg een zwarte hoodie met capuchon op zijn hoofd, zwarte jas, zwarte broek met een wit logo op rechter bovenbeen, zwarte schoenen en zwarte handschoenen.

De politie wil graag in contact komen met mensen die rond sluitingstijd in de winkel waren en iets verdachts hebben gezien of buurtbewoners die camerabeelden hebben. Zij kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.