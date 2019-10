Man gered: Dalfser jeugdbrandweer zesde op NK in Hardenberg

Tien jeugdbrandweerkorpsen uit heel Nederland hebben in Hardenberg strijd geleverd om de nationale titel. Het aspirantenteam van korps Dalfsen eindigde als zesde in de door Waardenburg gewonnen titelstrijd.

Verdwaasd en met brandwonden op de armen wordt een BHV'er van verpleeghuis Clara Feyoena Heem in Hardenberg naar buiten geleid. Hij dacht de brand op een van de etages met een schuimblusser te lijf te kunnen gaan. Maar dat was duidelijk een verkeerde inschatting. Op de begane grond probeert het Hardenbergse korps de brand te blussen, maar het vuur op de eerste en tweede verdieping is te heftig. Jeugdbrandweerkorps Dalfsen schiet te hulp. Met de loodzware slangen gaan ze naar boven. Ze tellen de treden, want bij dichte rook moet je weten wanneer je de laatste trede gehad hebt. Op de eerste etage treffen ze de BHV'er aan. Hij probeert de jonge spuitgasten ervan te overtuigen dat hij het vuur onder controle heeft. Maar hun professionaliteit moet zijn geloofwaardigheid in twijfel trekken natuurlijk. Ze stormen daarom verder naar boven om het vuur te blussen. De BHV'er is inmiddels beneden en in veilige handen.

Niet echt

Het voorval is niet echt maar de wedstrijdopdracht bij het NK voor jeugdbrandweerkorpsen. Dalfsen kreeg zojuist de opdracht in de Hardenbergse brandweerkazerne en ging met spoed naar het leegstaande deel van het verpleeghuis. De BHV'er was de onverwachte wending in het scenario. Juryleden staan er met hun neus bovenop. ,,Samenwerking, inzet, naverkenning, veiligheid, verbaal en non-verbaal gedrag en hoe zuinig ben je op de spullen. We kijken naar veel punten’’, zegt Henk Meijer uit Gorinchem.