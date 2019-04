Man gooit fiets door achterruit in Ommen

Wiljanne uit Dedems­vaart scoort 'goud' bij vakwed­strijd voor schoenma­kers

24 april Wie bij schoenreparatie Regeling in Dedemsvaart binnenkomt, kan niet om alle bekers en awards heen. Achter in de winkel prijken meerdere bokalen die aantonen dat het bedrijf geen wedstrijd uit de weggaat. Ook dit jaar niet. Wiljanne Bril-Regeling, de dochter van eigenaar Bert, heeft dit jaar 'goud' in de wacht gesleept bij de Europese Vakwedstrijd voor Schoenmakers.