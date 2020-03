Man van middelbare leeftijd in Coevorden besmet met coronavirus

In de gemeente Coevorden, net over de gemeentegrens van Hardenberg, is iemand aangetroffen met het coronavirus. De man uit het dorp Dalen, van middelbare leeftijd, vierde drie dagen carnaval in Tilburg.

De man bevindt zich in thuisisolatie. Hij is niet in buitenland geweest. Hij meldde zich bij een huisarts. Ook bij de partner is een test afgenomen. Daarvan is de uitslag nog niet bekend.

De besmette man vierde carnaval in Tilburg. Er is geen reden om aan te nemen dat er een link is met de eerste patiënt uit Loon op Zand die vorig weekend ook carnaval vierde in Tilburg. Er wordt onderzocht of de man het virus daar heeft opgelopen.

Voor zover bekend had de man tijdens carnaval nog geen klachten en was hij daar dus nog niet besmettelijk. Inmiddels is de GGD in Coevorden begonnen met een contactonderzoek. Het is nog niet duidelijk of hij ook over de gemeentegrens is geweest toen hij eenmaal klachten kreeg.