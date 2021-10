Man vindt handgranaat in eigen huis in Balkbrug: ‘Ik zag militaire tekentjes, een pinnetje, een handvat’

Een opmerkelijke vondst vanmiddag in een woning in Balkbrug. In een plastic zak werd een handgranaat aangetroffen. ,,Ik zag militaire tekentjes, een pinnetje, een handvat.’’

Het explosief werd gevonden in een woning aan of nabij de Schutsluis. De bewoner wil best vertellen hoe dat ging, maar wil niet met zijn naam in de media.

,,Mijn zwager heeft het explosief gevonden in een plastic tas’’, vertelt de man. Ze waren afval aan het opruimen. Dat was vanochtend. ,,Wij hebben deze toen in een kliko gedaan en zo de granaat naar buiten gebracht. Want zulke zaken willen wij hier niet hebben.’’

Straat afgezet

Meteen daarna belden ze de politie. ,,Die kwamen vanmiddag samen met de EOD en hebben hier hun werk gedaan.’’ Een woordvoerder van de politie bevestigt dat: ,,De straat is afgezet en de EOD is in actie gekomen.’’

De bewoner weet de granaat nauwkeurig te beschrijven. ,,Ik zag militaire tekentjes, een pinnetje, een handvat’’, vertelt de man. Hij zegt ‘stomverbaasd’ te zijn: ,,Dit is zeker niet wat je van een gewone zaterdag verwacht.’’ Over hoe het explosief in Balkbrug terecht is gekomen, doet hij geen uitspraken. ,,Dat laten we aan de politie.’’

Niks gemerkt

Het werk van de politie en EOD is in de buurt niet door iedereen opgemerkt. Een meneer in hotel en eetcafé D’Olde Heerd, vlak bij de plek waar de granaat werd gevonden, zegt niks te hebben gemerkt.

Een buurman heeft wel het een en ander meegekregen via de buurtapp. ,,Het was niet zo heel groot volgens mij. De boel is hier wel afgezet geweest.’’ Voor half zes waren de hulpdiensten al vertrokken.

Hieronder de plek van de vondst:

