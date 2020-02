Man vlak bij politiebureau met wapen in auto: politie Hardenberg ‘praat’ hem uit auto

Nieuwleu­sen is onveilige situatie op N377 zat na ongeluk 3-jarig meisje: ‘Elke keer bij het oversteken houd ik mijn hart vast’

9 februari Een ongeval met een 3-jarig meisje in de drukke ochtendspits op de N377 in Nieuwleusen, afgelopen dinsdag, is voor bewoners van de buurt Den Hulst in Nieuwleusen de druppel die de emmer doet overlopen. Ze roepen in een flyer bewoners op in actie te komen voor een betere verkeersveiligheid.