Marco (25) uit Dedemsvaart doet mee aan een Mister-Verkiezing: Het gaat niet alleen om de beauty

Waarom doe je mee?

,,Nou, de organisatie heeft mij benaderd. Ze hadden mijn foto's gezien via Instagram. Ik kreeg ineens een berichtje met de vraag of ik mee wilde doen. Ze wilden mij uitnodigen voor de castingsday, om te kijken of ik in aanmerking kwam voor de volgende ronde. Ik was eerst wel sceptisch hoor, ik vroeg mezelf ook af hoe serieus ik dit moest nemen, dus ik heb contact gezocht met de winnaar van vorig jaar. Ik heb toen best wel uitgebreid uitleg over alles gekregen en wat tips. En ach, nooit geschoten is altijd mis, dus ik ben gewoon naar de casting gegaan, om te kijken hoe dat is. Ze hadden meer dan honderd aanmeldingen, waarvan 35 op de castingdag waren uitgenodigd. Daarvan zijn nu 19 door naar de finale.’’