Maria, Judith en Viktor bakken oliebollen voor goede doel: ook nu Glazen Huis in Gramsbergen niet kan

VIDEOEen Glazen Huis is dit jaar niet mogelijk in café The Alley. Maar via allerlei kleinere acties zamelt Gramsbergen wel geld in voor de strijd tegen de verwoestende ziekte ALS. Zo bakken Viktor en Maria Lamberink thuis duizenden oliebollen. In 2015 begonnen ze spontaan met een frituurpan. Tegenwoordig gaan er veertig bollen tegelijk in de hete zonnebloemolie, in een professionele friteuse.