Marian en haar vriendinnen kregen alle drie hetzelfde bijzondere nieuws in één jaar: ‘Verrijking van ons leven’

Hulphond Raya durft vanwege vuurwerk het huis niet uit en dat is een groot probleem voor haar baasje

Duizenden honden en katten raken in de laatste weken van december in paniek door vuurwerk en slaan op de vlucht. De Zwolse Carianne Groen (29) kan erover meepraten. Haar hulphond Raya is doodsbang voor knallen en durft niet naar buiten. ,,Ik ben in de vuurwerkperiode noodgedwongen aan huis gekluisterd.”

29 december