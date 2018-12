Marslanden Hardenberg krijgt woningen in het duurdere segment

Prettig zelfstan­dig oud worden in Dalfsen, wat is er voor nodig?

6:00 Dalfsen is precies één studiejaar lang een Living Lab, een levend laboratorium. Studenten Toegepaste Gerontologie van de Hogeschool Windesheim brengen met Dalfser ouderen in kaart wat er nodig is om zo goed mogelijk prettig zelfstandig te kunnen blijven leven. Het antwoord daarop is door de 80-jarige Robin Venker en de 76-jarige Ad Wevers snel gegeven: ga eenzaamheid tegen.