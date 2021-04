Massaal op de bon in Vechtdal: Zeven hardrijders zijn rijbewijs kwijt

Drugsdea­ler Ton (36) croste in rolstoel door Ermelo om te verkopen, maar is ‘te zwak’ voor de gevangenis

7 april Volgens de politie crost de 36-jarige Ton V. in zijn rolstoel heel Ermelo door om iedereen van drugs te voorzien. Hij zou zich bij zijn behandelaars in kliniek Veldwijk veel zwakker voordoen dan hij is. Dat die op hun beurt zeggen dat V. ongeschikt is voor de gevangenis, daar had de rechter in Zutphen vandaag zo haar eigen ideeën over.