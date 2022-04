Meer dan dertig boetes voor vasthouden mobiel bij verkeerscontrole in Ommen

Cliënten­stop evange­lisch opvangcen­trum Balkbrug: zorg niet professio­neel genoeg

Er mogen geen nieuwe cliënten worden aangenomen bij evangelisch opvangcentrum De Werkelijkheid is Christus in Balkbrug. Aanleiding is een advies van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van de GGD IJsselland. De geboden zorg is bij het opvangcentrum niet op orde.

8 april