Meer woningbouw voor jonge gezinnen moet toekomst van vergrijzend Ommen zeker stellen

Dit is waarom de risiconi­veaus in onze regio na maanden eindelijk omlaag kunnen

8 juni Voor het eerst in meer dan een half jaar is het risiconiveau in Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland afgeschaald naar ‘ernstig’. In IJsselland sloegen ze die stap over en kan het niveau zelfs terug naar ‘zorgelijk’.