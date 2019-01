Meer woninginbraken in Hardenberg en Ommen, daling in Dalfsen

De grootste stijging was te zien in de gemeente Hardenberg. Werden daar in 2017 nog 94 woninginbraken gepleegd, afgelopen jaar waren dat er 148. Piekpunten waren de laatste twee maanden van 2018. In november werden er 23 inbraken gepleegd en in december 35. In de wijk Baalderveld werd in twee maanden tijd zo'n twintig keer ingebroken, voornamelijk in vrijstaande woningen. Ook rond kerst sloegen inbrekers toe en naast Baalder was toen opnieuw

Baalderveld een populair doelwit. Vanaf kerstavond werd er zeven keer ingebroken, er werden vooral sieraden en geld buitgemaakt.