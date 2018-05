Met de fiets grens over in Het Reestdal is nog niet zo eenvoudig

Het Reestdal tussen de Drentse gemeente De Wolden en het gebied Oud-Avereest/IJhorst blijkt voor de fietser een welhaast onneembare vesting. Het eeuwenoude beekdal ligt op de grens van de provincies Overijssel en Drenthe. En daar zit nu ook het probleem: de fietsnetwerken in beide provincie sluiten niet op elkaar aan. Drenthe heeft een knooppuntenroute die niet de grens over gaat en in Overijssel is hetzelfde het geval.

Een onwenselijke situatie, reageert directeur Marketing Oost Henk van Voornveld. Al jaren werken beide provincies en specialisten eraan om dit natuurgebied meer bij de toerist op de kaart te krijgen. Het hebben van verschillende fietsnetwerken helpt daar zeker niet bij, oordeelt Van Voornveld.

Drenthe heeft gekozen voor een ander knooppuntensysteem dan Overijssel, licht hij toe. ,,In grensgebieden tussen provincies is dit altijd een lastig verhaal. Hier des te meer, omdat je het Reestdal graag als een gebied wil promoten. Er is wel een fietsroutekaart voor het Reestdal, maar als je als fietser de knooppuntenroute volgt in de provincie Drenthe óf in Overijssel kom je de grens niet over.'' Natuurlijk wel als je zelf verder fietst, haast van Voornveld erbij te zeggen. Maar dan is het even zoeken naar de aansluiting op de andere knooppuntenroute.

De directeur van Marketing Oost reageert desgevraagd op vragen van de ChristenUnie Overijssel aan het College van Gedeputeerde Staten. De Statenfractie wil naar aanleiding van signalen van bewoners van het Drentse De Wolden meer weten over 'Reest-overschrijdende' toeristische promotie. De bewoners klagen niet alleen over een fietsroute die niet op elkaar aansluit, weet ChristenUnie-Statenlid Jan Westert. Aan de Overijsselse kant zou een wandelroute zijn, maar aan de Drentse kant van het riviertje weer niet. Ook zouden bezoekers eerst vijf websites moeten doorlezen voordat ze weten wat er in Het Reestdal te doen is.

Die signalen verontrusten Westert, want het was toch de intentie van beide provincies om het gebied te promoten. ,,Het Reestdal is een van de mooiste gebieden in Overijssel. Het is een geweldig wandelgebied waar meer mensen van zouden moeten genieten.'' Hij weet waarover hij praat, want hij komt van oorsprong zelf uit het gebied.