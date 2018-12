Met Edwin Evers en Jan Smit twee bijzondere gasten in allerlaatste talkshow HHC Hardenberg

Van der Wel is enorm blij met zijn gastenlijstje voor de dertiende en laatste talkshow, die hij en zijn team maken. ,,Edwin natuurlijk als fan van de club en omdat hij vrijdag na 21 jaar zijn laatste ochtendshow presenteert op Radio538. En zijn broer Johan, al twintig jaar bestuurslid, komt ook. Er is een hechte familieband en dus is het leuk om ze samen aan tafel te hebben. Met Jan Smit ben ik twee jaar bezig geweest. Uitgerekend voor de allerlaatste talkshow is het gelukt. Hij treedt woensdagavond op in Zwolle en is dus in de buurt. De aanhouder wint, laten we maar zeggen.’’ Volgens Piet-Cees van der Wel is het ook bijzonder dat Evers en Smit samen te gast zijn. ,,Edwin heeft voor het nieuwe album van Jan Smit het nummer Ik zie geschreven, dat gelijk de eerste singel is geworden.’’