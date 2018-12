Met einde Evers Staat Op neemt Radio538 afscheid van ‘de grootste Hardenberger ooit’

De eerste thuiswedstrijd van 2019 speelt HHC Hardenberg in een speciaal Evers-bedankt-shirt. De voorzitter van HHC overhandigde Evers - die trouw fan is van de tweedeklasser - een lijst met daarin het speciale shirt. De club gaat de unieke shirts ook veilen. De opbrengst van die veiling gaat naar een door Evers te kiezen goed doel.



Eredlid van de club wordt de afzwaaiend radio-dj nu nog niet. ,,Om erelid van onze vereniging te worden, moet je nog wat meer doen voor de club”, zegt HHC Hardenberg-voorzitter Bert Beun, die Evers een ‘groot fan’ noemt. ,,Als hij kan, dan is hij erbij. We zijn blij dat hij dat blijft doen. Waar we Edwin in de ochtend moeten missen, blijven we hem op zaterdagmiddag zien.”



Tekst gaat door onder foto.