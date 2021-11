Met koffie en thee groeien de medewerkers van AC De Branderij in Hardenberg

Coronapas bij kleedkamer drijft sportclubs Oost-Nederland tot wanhoop: ‘Stop er dan maar mee’

Sportverenigingen in Oost-Nederland zitten met de handen in het haar. Dat de regering afziet van een coronapas bij de poort van het complex leek een zege, maar de uitdaging is nu minstens zo groot. Bij de kantine, kleedkamer én toiletten moet vanaf zaterdag immers wél worden gecontroleerd. Voorzitters breken hun hoofd: gaan we dit handhaven? En zo ja, hoe?

5 november