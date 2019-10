Met motor of truck naar begraafplaats? De uitvaartbeurs in Ommen laat alle mogelijkheden zien

Gemist? Driester­ren­res­tau­rant De Leest kondigt eigen einde aan, burgemees­ter Noordoost­pol­der stopt plotseling en ‘langzame auto's’ levensge­vaar­lijk

10:00 Meerdere mensen in de regio kondigden deze week aan te stoppen met hun werk. De kersverse burgemeester van de gemeente Noordoostpolder stopt per direct, liet hij maandag in een filmpje weten. Waarom? Dat blijft de hele week onduidelijk. Ook chefkoks Jacob Jan Boerma en Kim Veldman gaan iets anders doen, ze trekken de stekker uit hun driesterrenrestaurant De Leest in Vaassen. En ‘afvalman’ Richard krijgt massaal bijval nadat hij weigerde een boete te betalen voor het illegaal weggooien van afval in bak in Epe.