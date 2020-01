Midwinterhoorn blazen, oud én jong doet het tijdens kampioenschap in Dalfsen

JOUW REGIONIEUWS Gemist? Henk W. doodgescho­ten in Zwolle, gezin uit Deventer vlucht na aanslag en kinderleed in Apeldoorn

10:00 Henk W. doodgeschoten - Zwollenaar Henk W. wordt op oudejaarsavond doodgeschoten in de Zwolse wijk Kamperpoort. W. was in afwachting van een omvangrijke rechtszaak rond drugs- en wapenhandel waarin hij werd gezien als hoofdverdachte. Buurtbewoners verklaren dat hun 52-jarige buurtgenoot zich onaantastbaar waande in zijn wijk. Het is de vijfde schietpartij in Zwolle in honderd dagen tijd.