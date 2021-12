Milanda (26) uit Hardenberg geeft haar bruidsjurk weg en wordt overspoeld met reacties: ‘Ik huilde van geluk’

„Het was écht de mooiste dag van mijn leven”, zegt Milanda Shamoun Malki (26) over haar trouwdag. Ze vertelt enthousiast over het feest op 6 november met driehonderd gasten in Eventique Partycentrum in de Wesselerbrink en laat enkele foto’s zien van de reportage tegen de romantische achtergrond van Kasteel Bentheim. Naast man Johnny Shamoun (33) straalt ze in een jurk van Alyssa Bridal Couture. „Mooi hè”, zegt Milanda. „De jurk maakte het feest compleet. Ik was er zo gelukkig mee.”