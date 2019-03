Ministerie wil in Veldzicht extra groep asielzoekers met problemen opvangen

Justitie voert momenteel verkennende gesprekken met Veldzicht of in Balkbrug de capaciteit kan worden uitgebreid, aldus het ministerie. Het gaat om twintig patiënten die in de loop van volgend jaar behandeld kunnen worden in Veldzicht.

De vluchtelingen, afkomstig uit verschillende landen, kampen met psychiatrische problemen, waaronder oorlogstrauma’s maar ook drugsverslaving. Of de groep in gesloten setting behandeld wordt, hangt af ‘per casus en de ernst van de problematiek waardoor mensen extra begeleiding nodig hebben’, zo laat woordvoerder Maarten Molenbeek van het ministerie weten.

Gesloten

In Veldzicht is al een groep asielzoekers van nagenoeg dezelfde omvang opgenomen. Zij worden behandeld in ‘gesloten setting’, daarin komt geen verandering. Het ministerie hoopt in de loop van 2020 dat de extra plekken in Balkbrug gerealiseerd zijn.