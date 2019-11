‘Ministerschap’ slokt teveel tijd op: Rick Brink verlaat gemeentepolitiek in Hardenberg

Grondver­zet­be­drijf Dalfsen vecht verloren inschrij­ving project Marswete­ring aan

29 november Het was zo’n mooi en prestigieus project. En letterlijk ín ‘de achtertuin’ van grondverzetbedrijf Van Lenthe in Dalfsen: fase twee van het natuurvriendelijk maken van de Wetering. De vreugde was groot toen ze op 1 oktober hoorden dat ze met vlag en wimpel bovenaan stonden in de aanbesteding van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. En groot was de domper toen ze drie weken later hoorden dat hun inschrijving ongeldig is verklaard.